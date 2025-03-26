В России захотели масштабной экспансии на китайский рынок

Bloomberg: Компании РФ массово открывают магазины в Китае из-за высокого спроса

Российские компании стали массово открывать магазины в Китае из-за высокого спроса на их товары. О захотевшем масштабной экспансии на китайский рынок бизнесе сообщает Bloomberg.

Одним из самых популярных товаров, которые поставляют в Китай, стали российский шоколад, а также детское питание. Как отмечает издание, в настоящее время такие отгрузки приносят 245 миллиардов долларов двусторонней торговли в год — это больше, чем товарооборот Китая с Германией и Бразилией.

«Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России», — отмечает научный сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Ван.

До недавнего времени российские продукты были редкостью за пределами приграничных регионов Китая. Среди причин, которые выделяет Bloomberg для роста их популярности — влияние российского президента Владимира Путина: в 2019 году он подарил Си Цзиньпину коробку мороженого на его 66-й день рождения, а в 2022 году продажи российского мороженого в Китае резко выросли, а его импорт увеличился более чем в четыре раза.

Российский экспортный центр планирует расширить рынок поставок отечественных товаров. Так, он планирует увеличить количество официальных магазинов в стране с восьми до 300. Как показывают данные Qichacha, базе данных корпоративных реестров Китая, за последний год было создано более 900 организаций, специализирующихся на торговле российскими товарами, что более чем вдвое выше, чем два года назад.

В январе-феврале 2025 года объем торговли между Россией и Китаем достиг 34,68 миллиарда долларов. По данным Главного таможенного управления КНР, в годовом выражении показатель снизился на 7,1 процента. Так, экспорт из КНР в РФ за два первых месяца этого года упал почти на 11 процентов, до 14,95 миллиарда долларов. Что касается российского импорта в Китай, то он сократился почти на четыре процента, до 19,73 миллиарда долларов.