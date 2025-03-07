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08:19, 7 марта 2025Экономика

Подсчитаны масштабы падения российско-китайского товарооборота

Таможня КНР: Товарооборот России и Китая снизился больше чем на семь процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В январе-феврале 2025 года объем торговли между Россией и Китаем достиг 34,68 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Год к году снижение оценивается в 7,1 процента. Так, экспорт из КНР в РФ за два первых месяца этого года упал почти на 11 процентов, до 14,95 миллиарда долларов. Что касается российского импорта в Китай, то он сократился почти на четыре процента, до 19,73 миллиарда долларов.

Отмечается, что в 2024 года товарооборот между двумя странами вырос до рекордных значений и составил 244,81 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что рост российско-китайского товарооборота в прошлом году в основном был обеспечен поставками из Китая в Россию, которые увеличились на 4,1 процента, до 115,49 миллиарда долларов. Импорт российских товаров по сравнению с уровнями 2023 года почти не изменился, составив 129,32 миллиарда долларов.

Для сравнения: по итогам 2024 года товарооборот Китая и США вырос на 3,7 процента и достиг 688,28 миллиарда долларов.

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