В Китае оценили масштабы торговли с США

Таможня Китая: Товарооборот с США по итогам 2024 года вырос на 3,7 процента

По итогам 2024 года товарооборот Китая и США вырос на 3,7 процента и достиг 688,28 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Соединенные Штаты сохранили за собой статус крупнейшего торгового партнера Китая. Экспорт из КНР в США увеличился на 4,9 процента, дойдя до 524,66 миллиарда долларов. В то же время поставки из США в Китай снизились на 0,1 процента, составив 163,62 миллиарда долларов.

В основном Китай покупает в Соединенных Штатах продукцию сельского хозяйства, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы, а продает смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и прочее.

Ранее сообщалось, что в прошлом году КНР закупила 553,415 миллиона тонн нефти. Объем импорта природного газа оценили в 131,69 миллиона тонн.