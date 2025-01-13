Китай уменьшил импорт нефти

Китай по итогам 2024 года нарастил импорт природного газа на 9,9 процента

Китай по итогам 2024 года снизил объем импорта нефти в натуральном выражении на 1,9 процента, при этом нарастил импорт природного газа на 9,9 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные главного таможенного управления страны.

Отмечается, что в 2024 году КНР импортировала 553,415 миллиона тонн нефти (снижение на 1,9 процента), в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом стоила Китаю 324,798 миллиарда долларов — это на 3,9 процента меньше год к году. Кроме того, в декабре Китай отдельно импортировал 47,84 миллиона тонн нефти на 25,42 миллиарда долларов.

Между тем, объем импорта природного газа по итогам прошлого года составил 131,69 миллиона тонн (рост на 9,9 процента) на сумму 65,164 миллиарда долларов (в ценовом выражении показатель — рост на 1,2 процента). Помимо этого, в декабре Китай импортировал 11,55 миллиона тонн природного газа на 5,907 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае с целью собрать средства для поддержки союзных Тегерану сил на Ближнем Востоке.

До этого стало известно, что Иран установил высокие цены на нефть для покупателей из Китая, что стало помехой для торговли двух стран.