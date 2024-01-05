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20:30, 5 января 2024Экономика

Иран повысил цены на нефть для Китая

Reuters: Иран установил высокие цены на нефть для покупателей из КНР

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран установил высокие цены на нефть для покупателей из Китая, что стало помехой для торговли двух стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники и собеседников на нефтеперерабатывающих заводах.

По словам закупщика нефти из китайской провинции Шаньдун, из-за ограниченности выбора и жесткости иранской стороны возможности для переговоров о цене сложны и не в пользу китайских покупателей.

На этом фоне, отмечает агентство, поставки топлива из Ирана в КНР сократились. Если в октябре 2023 года Пекин закупал 1,53 миллиона баррелей в сутки, то в декабре объем ежедневных закупок упал до 1,18 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США. Приостановка на полгода американских санкций в отношении венесуэльской нефти привела к перебоям в закупках со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов, бывших крупнейшими клиентами на этом рынке. Закупки Китая также замедлились на фоне низкого сезонного спроса на асфальт — ключевого продукта, производимого из тяжелой венесуэльской нефти.

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