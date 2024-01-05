Иран повысил цены на нефть для Китая

Reuters: Иран установил высокие цены на нефть для покупателей из КНР

Иран установил высокие цены на нефть для покупателей из Китая, что стало помехой для торговли двух стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники и собеседников на нефтеперерабатывающих заводах.

По словам закупщика нефти из китайской провинции Шаньдун, из-за ограниченности выбора и жесткости иранской стороны возможности для переговоров о цене сложны и не в пользу китайских покупателей.

На этом фоне, отмечает агентство, поставки топлива из Ирана в КНР сократились. Если в октябре 2023 года Пекин закупал 1,53 миллиона баррелей в сутки, то в декабре объем ежедневных закупок упал до 1,18 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США. Приостановка на полгода американских санкций в отношении венесуэльской нефти привела к перебоям в закупках со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов, бывших крупнейшими клиентами на этом рынке. Закупки Китая также замедлились на фоне низкого сезонного спроса на асфальт — ключевого продукта, производимого из тяжелой венесуэльской нефти.