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13:20, 23 ноября 2023Экономика

Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

Reuters: снятие санкций США на нефть из Венесуэлы привело к сложностям в Китае

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Приостановка на полгода санкций США в отношении венесуэльской нефти привела к перебоям в закупках со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов, бывших крупнейшими клиентами на этом рынке. Сейчас они пытаются договориться с продавцами о ценах, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Закупки Китая также замедлились на фоне низкого сезонного спроса на асфальт — ключевой продукт, производимый из тяжелой венесуэльской нефти. На независимые заводы в Китае приходится пятая часть закупок нефти и более половины производства асфальта. В качестве сырья они в основном полагаются на подпадающую под санкции нефть из Венесуэлы, а также из Ирана и России, отмечается в материале.

В свою очередь, источник журналистов уточняет, что после произошедшего в середине октября снятия санкций «диапазон скидок стал непредсказуемым», на фоне чего рынок находится «в смятении».

В соответствии с решением Минфина США американским компаниям и инвесторам разрешили проводить ряд сделок с нефтегазовым и золотодобывающим секторами латиноамериканской страны. Речь идет в том числе о возможности осуществления транзакций с государственной компанией Minerven, занимающейся золотодобычей, а также с нефтегазовой корпорацией PDVSA.

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      Дмитрий Воронин
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