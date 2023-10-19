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10:32, 19 октября 2023Экономика

Власти США ослабили санкционное давление на Венесуэлу

Минфин США разрешил ряд сделок с нефтяным и золотодобывающим секторами Венесуэлы
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

В Министерстве финансов США приостановили действие части санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление американского ведомства.

В частности, американским компаниям и инвесторам разрешили проводить ряд сделок с нефтегазовым и золотодобывающим секторами латиноамериканской страны. Речь идет в том числе о возможности осуществления трансакций с государственной компанией Minerven, занимающейся золотодобычей, а также с нефтегазовой корпорацией PDVSA. «Лицензии разрешают трансакции, связанные с нефтегазовым и золотодобывающим секторами Венесуэлы, а также снимают запрет на вторичную торговлю», — уточнил заместитель министра финансов США Брайен Нельсон.

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Срок одной из выданных лицензий, приостановившей часть санкций в отношении Венесуэлы, составил шесть месяцев. Ее продление будет во многом зависеть от выполнения властями латиноамериканской страны своих обязательств в соответствии с планом проведения выборов в 2024 году. При этом смягчение санкций против нефтегазового сектора Венесуэлы не относится к принадлежащим или управляемым Россией структурам. В отношении подобных компаний продолжит действовать запрет на проведение «любых трансакций, связанных с новыми инвестициями», заключили в американском Минфине.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о продвижении властей США в переговорах с Венесуэлой по поводу частичного снятия американских санкций и увеличения поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Сближение позиций по этим вопросам между сторонами произошло на фоне усиления санкционного давления на российскую сырьевую отрасль. В свою очередь, Венесуэла могла бы компенсировать снижение поставок нефти из РФ, так как является крупнейшей страной по доказанным запасам этого вида сырья.

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    Анатолий Акулов
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