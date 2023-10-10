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13:40, 10 октября 2023Экономика

США продвинулись в поиске замены российской нефти

Reuters: США продвинулись в переговорах с Венесуэлой по поставкам нефти

Фото: Reuters

За последнее время США и Венесуэла продвинулись в переговорах, целью которых является частичное снятие санкций и увеличение поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Об этом со ссылкой на пять источников пишет Reuters.

В Вашингтоне заинтересованы в увеличении венесуэльского экспорта из-за давления на нефтяную отрасль России. Венесуэла, крупнейшая страна в мире по доказанным запасам нефти, в перспективе может значительно увеличить поставки.

Первые санкции против Венесуэлы, введенные еще во времена президентства Уго Чавеса, были связаны с национализацией местных нефтяных компаний, что привело к потерям для их владельцев. Текущие переговоры связаны с тем, что США готовы забирать нефть в качестве погашения долга. Одновременно США пытаются наладить контакты нынешнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с оппозицией. Договоренности сторон могут привести к ослаблению другого пакета санкций, введенных после выборов 2018 года, которые не признаны многими западными странами из-за массовых фальсификаций.

На официальном уровне в Вашингтоне обещают, что если Каракас предпримет какие-то конкретные шаги по восстановлению демократии, то Белый дом готов отменить санкции. Источники в США с оптимизмом смотрят на процесс, но результата пока нет.

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По оценкам экспертов, если сторонам удастся договориться, то Венесуэла может удвоить поставки нефти. Первой ласточкой стало разрешение компании Chevron расширить свою деятельность в Венесуэле и экспортировать нефть в США, выданное в ноябре прошлого года.

В сентябре экспорт нефти из Венесуэлы превысил восемьсот тысяч баррелей в сутки, что стало вторым результатом в 2023 году и позволяет говорить о восстановлении добычи в республике. Для южноамериканской республики возвращение западных нефтяных компаний критически важно, поскольку после их ухода страна постепенно утратила доступ к технологиям и сократила добычу, что и стало причиной затяжного экономического кризиса и обнищанию населения.

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    Платон Щукин
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