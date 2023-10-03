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14:43, 3 октября 2023Экономика

Страна с самыми большими запасами нефти в мире начала увеличивать поставки

Reuters: Венесуэла при помощи США начала увеличивать поставки нефти на экспорт

Фото: Reuters

В сентябре экспорт нефти из Венесуэлы превысил 800 тысяч баррелей в сутки, что стало вторым результатом в 2023 году и позволяет говорить о восстановлении добычи в республике, которого сумели добиться государственная PDVSA и ее партнеры, пишет Reuters.

Страна обладает самыми большими доказанными запасами нефти в мире, но из-за проблем с доступом к технологиям и санкциям в последние десять лет не может воспользоваться природным богатством. Текущий результат достигнут с помощью американской компании Chevron, которой власти США в ноябре прошлого года разрешили добывать и закупать венесуэльскую нефть.

У Chevron в Венесуэле четыре совместных предприятия, компания в минувшем месяце экспортировала 145 тысяч баррелей в сутки. В следующем году она планирует увеличить результат до 200 тысяч баррелей за счет активного бурения новых скважин.

В целом сентябрьский результат позволил южноамериканской республике получить увеличение добычи в поясе Ориноко, где находятся основные запасы сырья.

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США интересен вывод на рынок больших объемов венесуэльской нефти в контексте работы по снижению цен на нефть, которые сейчас находятся под давлением из-за сокращения добычи ОПЕК+, в первую очередь Саудовской Аравии и России. В Вашингтоне ищут способ смягчить санкции, которые изначально были связаны с принудительной национализацией западных компаний еще в эпоху правления Уго Чавеса.

Ранее сообщалось, что стоимость эталонного сорта Brent снизилась до 90 долларов за баррель на фоне укрепления американской валюты и сообщений о скором возобновлении поставок нефти из Иракского Курдистана по нефтепроводу через Турцию.

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    Платон Щукин
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