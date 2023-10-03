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07:55, 3 октября 2023Экономика

Цены на нефть резко снизились

Цены на нефть Brent упали ниже 90 долларов за баррель впервые за четыре недели

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Утром во вторник, 3 октября, декабрьские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent упали ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 сентября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 7:30 по московскому времени Brent торгуется на уровне 89,9 доллара, на минимуме цена доходила до 89,6 доллара. Накануне стоимость сорта превышала 93 доллара за баррель, а сентябрьский максимум составлял 97 рублей.

Одной из основных причин стало заявление турецкого руководства о возобновлении на этой неделе прокачки по нефтепроводу из Иракского Курдистана, который из-за отсутствия договоренностей был остановлен полгода назад. До начала проблем регион отправлял на экспорт до 450 тысяч баррелей в сутки.

Brent от TradingView

Вторым фактором, оказывающим давление на нефть, стала ситуация в США. Правительство избежало частичного закрытия, что привело к укреплению доллара, а данные по экономике усилили опасения по поводу удержания ставок на высоком уровне дольше, чем предполагалось, что может замедлить экономический рост.

На этом фоне курс доллара на Мосбирже в начале утренней сессии поднимался выше 100 рублей, что произошло впервые с 14 августа. За сутки он вырос более чем на два рубля.

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    Платон Щукин
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