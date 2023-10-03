Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:10, 3 октября 2023Экономика

Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа
СюжетКурс доллара:

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В начале утренней сессии на Московской бирже курс доллара превысил 100 рублей, что произошло впервые с 14 августа, свидетельствуют данные площадки.

Китайский юань вырос до максимального за тот же период 13,65 рубля. Евро, напротив, начал торги снижением, отступив от локального максимума, достигнутого накануне, до 104,5 рубля.

С начала недели доллар прибавил уже более двух рублей, а по сравнению с началом прошлой недели — почти четыре. Такая ситуация наблюдается на фоне завершения налогового периода, а также окончания увеличенной в десять раз продажи валюты Центробанком.

Дополнительное давление на рубль оказывает ситуация на нефтяном рынке. Стоимость эталонного сорта Brent с утра вторника опустилась ниже 90 долларов за баррель, что произошло после заявления руководства Турции о скором возобновлении работы нефтепровода из Ирака, прокачку по которому остановили полгода назад.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

После первого в истории превышения курсом доллара уровня ста рублей Центробанк анонсировал внеочередное заседание совета директоров, по итогам которого поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов. В конце сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что до конца года можно ждать либо сохранение ставки на уровне 13 процентов, либо ее повышения. Ближайшее заседание намечено на 27 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион обстреляли кассетными боеприпасами

    В Германии сообщили печальные для Украины новости

    Легионер клуба КХЛ рассказал о приводившей его в замешательство русской традиции

    Россиянка побывала в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов

    Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

    По всей России проверят систему оповещения населения

    Российские войска сорвали семь атак ВСУ на краснолиманском направлении

    Украине предрекли новый конфликт

    Курс доллара превысил 100 рублей

    Автоэксперт дал советы по покупке и использованию «незамерзайки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости