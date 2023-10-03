Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа

В начале утренней сессии на Московской бирже курс доллара превысил 100 рублей, что произошло впервые с 14 августа, свидетельствуют данные площадки.

Китайский юань вырос до максимального за тот же период 13,65 рубля. Евро, напротив, начал торги снижением, отступив от локального максимума, достигнутого накануне, до 104,5 рубля.

С начала недели доллар прибавил уже более двух рублей, а по сравнению с началом прошлой недели — почти четыре. Такая ситуация наблюдается на фоне завершения налогового периода, а также окончания увеличенной в десять раз продажи валюты Центробанком.

Дополнительное давление на рубль оказывает ситуация на нефтяном рынке. Стоимость эталонного сорта Brent с утра вторника опустилась ниже 90 долларов за баррель, что произошло после заявления руководства Турции о скором возобновлении работы нефтепровода из Ирака, прокачку по которому остановили полгода назад.

После первого в истории превышения курсом доллара уровня ста рублей Центробанк анонсировал внеочередное заседание совета директоров, по итогам которого поднял ключевую ставку с 8,5 процента до 12 процентов. В конце сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что до конца года можно ждать либо сохранение ставки на уровне 13 процентов, либо ее повышения. Ближайшее заседание намечено на 27 октября.