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12:36, 29 сентября 2023Экономика

Глава ЦБ высказалась о возможном повышении ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина: ключевая ставка может сохраниться или вырасти

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Прогноз Центробанка на этот год подразумевает как сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, так и ее повышение. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

По ее словам, дальнейшие решения регулятора будут зависеть от ситуации в экономике. В настоящее время в ситуации много неопределенности, а Центробанку важно увидеть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию.

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Набиуллина указала, что к снижению ставки можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4 процента — тогда регулятор сможет начать снижать ставку до так называемого нейтрального диапазона в 5,5 — 6,5 процента. По мнению главы регулятора, такой показатель будет достигнут к 2026 году.

15 сентября совет директоров Центробанка поднял ключевую ставку на один процентный пункт — с 12 до 13 процентов годовых. Это повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Причиной стало ускорение инфляции, в то время как целевым показателем ЦБ является ставка в 4 процента.

После повышения ключевой ставки Эльвира Набиуллина заявляла, что оно оказалось эффективным для сдерживания ослабления рубля. Если бы регулятор сохранил показатель на уровне 7,5-8,5 процента годовых, курс рубля был бы ниже, указала она.

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    Мария Черкасова
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