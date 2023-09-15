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13:32, 15 сентября 2023Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку

Центробанк России повысил ключевую ставку до 13 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам заседания совета директоров Центробанка принято решение поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Основной причиной ужесточения денежно-кредитной политики названо усиление проинфляционных факторов, которые мешают достижению целевого показателя в 4 процента.

В ЦБ отметили, что отдельные риски, двигающие цены вверх, уже реализовались. Среди них — рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. На этом фоне прогноз по инфляции к концу года повышен до 6-7 процентов годовых. По оценке на 11 сентября, рост цен достиг 5,5 процента.

Перед заседанием 15 сентября эксперты расходились во мнении по поводу действий ЦБ. Снижения ставки не ожидал никто, но отдельные участники рынка не исключали, что после резкого повышения в августе регулятор возьмет паузу. Тем не менее самым вероятным сценарием считался подъем ставки, тем более на это намекали представители регулятора.

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    Платон Щукин
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