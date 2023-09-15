Ключевой ставке ЦБ в России предрекли новый рост

Экономист Беляев допустил повышение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта

Решение о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании Центрального Банка (ЦБ) России абсолютно точно не будет принято, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, Центробанк в обостренной обстановке, как правило, поднимает ставку, отметил эксперт. Во-вторых, он допустил, что население уже готовят к этому в информационном поле. В частности, в СМИ сообщают, что 15 сентября состоится заседание совета директоров Центробанка, где будет обсуждаться вопрос повышения или возможности повышения ключевой ставки.

Плюс еще на Восточном экономическом форуме президент [Владимир Путин] сказал, что, конечно, есть некоторые вопросы к Центральному Банку, и он понимает, что высокая ключевая ставка сдерживает производство, но вместе с тем она сдерживает и инфляцию Михаил Беляев экономист

«После повышения ключевой ставки в августе Центробанк ничего толком не добился. У него логика будет такая: мы применили это слишком осторожно, а для того, чтобы это подействовало, надо все это еще и усилить. Исходя из этого, можно сделать вывод, что, как минимум, снижения не будет — это абсолютно точно, и не исключено, что на пункт или два ставку повысят», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал правильным и своевременным решение Центробанка повысить ключевую ставку.

На фоне падения рубля до уровня ниже 100 рублей за доллар регулятор 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров и повысил ставку до 12 процентов.

