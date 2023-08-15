Центробанк поднял ключевую ставку до максимальных с мая 2022 года 12 процентов

На внеочередном заседании совета директоров Банка России во вторник, 15 августа, было принято решение поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. В сообщении на сайте регулятора столь резкое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) объясняется возникшими рисками для ценовой стабильности из-за динамики курса рубля.

По оценке ЦБ, к 7 августа показатель годовой инфляции вырос до 4,4 процента, однако темпы прироста цен стабильно увеличиваются. Так, за последние три месяца средний рост с поправкой на сезонность составил 7,6 процента в пересчете на год.

Инфляцию подстегивает увеличение внутреннего спроса, который промышленность удовлетворить не в состоянии. Из-за этого растет спрос на импортную продукцию, что приводит к увеличению потребностей в валюте. Падающий экспорт не позволяет увеличить предложение валюты, а это отрицательно влияет на курс рубля.

В регуляторе подчеркивают, что сохранение текущих темпов роста цен создает риск значительного отклонения инфляции от целей в 2024 году (4 процента), поэтому дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом этой опасности. Очередное заседание совета директоров, где определят новое значение ставки, намечено на 15 сентября.

Аналитики ожидали меньшего роста

Опрошенные РИА Новости эксперты сходились по мнении, что регулятор поднимет ставку на 1,5-2 процентных пункта. Так, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указывал, что делать ее выше 10 процентов до сентябрьского заседания нет необходимости, потому что рисков финансовой стабильности не прослеживается.

В свою очередь управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин не исключал, что ЦБ поднимет ставку на два процентных пункта, до 10,5 процента, что достаточно для стабилизации курса рубля.

При этом финансовый аналитик, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган отмечал, что повышение ставки на 1-1,5 процентных пункта вряд ли сможет повлиять на рубль, поэтому более ожидаем рост до 11-11,5 процента. Он отмечал, что предыдущего повышения ставки, на которое ЦБ пошел 21 июля, хватило для удержания курса всего на пару дней, а затем российская валюта ускорила падение.

Рубль начал слабеть после решения по ставке

Сразу после объявления о внеочередном заседании рубль начал резко укрепляться. Доллар с максимального уровня 101,5 рубля утром 15 августа опускался до 92,6 рубля, евро — до 103,75 рубля. Тенденция сохранялась непосредственно до объявления о ставке, но затем российская валюта начала резко слабеть.

На максимуме доллар возвращался на уровень выше 99 рубля, а евро — выше 108 рублей. По состоянию на 11:55 мск курс доллара составляет 98 рублей, евро — 107,3 рубля, что выше, чем в начале недели.

При этом из-за большой доли физических лиц курс рубля в моменте во многом определяется психологией инвесторов и не влияет на долгосрочную тенденцию. Ключевым фактором, как подчеркивал ЦБ, остается соотношение импорта и экспорта в денежном выражении, а вот влияние спекулянтов регулятор, напротив, отрицал.

Как власти реагируют на слабый рубль

В понедельник, 14 августа, помощник президента России Максим Орешкин назвал ошибочной денежно-кредитную политику Центробанка. По его словам, крепкий рубль выгоден российской экономике, а к его снижению до уровня 100 рублей за доллар привела слишком низкая ставка.

В свою очередь первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что беспокоиться не о чем, и уже осенью рубль вернется на уровень 70 рублей за доллар. А депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной попросил объяснить, что происходит с рублем и каковы будут последствия, особенно в вопросе ускорения роста потребительских цен.

Впрочем, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что россияне не обращают внимания на курс доллара и евро, на их лицах видны улыбки и нет никакого стресса. Главное, подчеркнул он, что зарплаты выплачивают вовремя.