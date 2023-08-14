В Совфеде рассказали о скором возвращении курса до 70 рублей за доллар

В Совфеде предсказали снижение курса доллара к концу осени до 70 рублей

К концу осени курс доллара откатится до 70 рублей, считает первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова. Ее цитирует РИА Новости.

«Все нормализуется, все будет нормально», — думает Перминова. По ее прогнозам, дальше достигнутых максимумов доллар «не пойдет».

В ходе торгов на Мосбирже 14 августа американская валюта превысила 101,5 рубля, евро движется к следующему максимуму в 112 рублей, а юань почти пробил отметку 14 рублей.

Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что нынешние значения — не предел, а курс доллара, вероятно, может подняться до 110-120 рублей. Он напомнил, что текущие цифры роста ВВП отражают работу военно-промышленного комплекса и освоение бюджетных средств, а вот остальная экономика чувствует себя хуже, и это не может не сказываться.

Для укрепления российской валюты Центробанк, скорее всего, начнет ужесточать денежно-кредитную политику. В частности регулятор прибегнет к повышению ключевой ставки, однако мера необязательно поможет укреплению рубля, полагает профессор ВШЭ Евгений Коган. При этом долгосрочных последствий повышения (нагрузка на бизнес и снижение спроса) для экономики не избежать, уверен он. Экономист также считает, что власти могут обязать экспортеров продавать валютную выручку, а физлицам могут ограничить вывод валюты за рубеж.