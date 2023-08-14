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12:28, 14 августа 2023Экономика

В России спрогнозировали ускорение инфляции из-за курса рубля

Профессор ВШЭ Коган: в августе инфляция ускорится на 1 % из-за курса рубля

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Одним из серьезных последствий резкого ослабления рубля станет ускорение инфляции — потребительские цены в августе вырастут на один процент или более, уверен профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Эксперт объясняет, что слабая российская валюта негативно отражается на международной торговле, в частности, на импорте, что и приводит к новому витку инфляции. Причем на этом фоне население, скорее всего, будет переводить больше денег в валюту, а рубль продолжит падать.

Вместе с тем главным минусом падения курса рубля является подрыв доверия к экономике страны, ее финансовой политике, в частности, доверия населения к национальной валюте, заявляет Коган. Кроме того, из-за ослабления курса есть риски, что рухнет спрос на средне- и долгосрочные государственные и корпоративные облигации.

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Также падение курса влечет за собой снижение инвестиционной привлекательности России. В том числе это скажется на числе мигрантов, что в перспективе может усилить дефицит рабочей силы и увеличить издержки бизнеса на сотрудников, считает Коган.

Экономист допускает, что для стабилизации ситуации Центробанк прибегнет к повышению ключевой ставки, однако мера необязательно поможет укреплению рубля. При этом долгосрочных последствий повышения (нагрузка на бизнес и снижение спроса) для экономики не избежать, уверен Коган. Он также считает, что власти могут обязать экспортеров продавать валютную выручку, а физлицам могут ограничить вывод валюты за рубеж.

В ходе торгов на Мосбирже в понедельник, 14 августа, курс доллара превысил 101 рубль. Евро достиг рекордных за почти полтора года 110, 5 рубля, юань — 13,86 рубля.

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    Мария Грушко
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