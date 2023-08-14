Курс доллара превысил 100 рублей, евро и юань выросли до максимума за 1,5 года

В начале торгов на Мосбирже в понедельник, 14 августа, курс доллара превысил психологическую отметку в 100 рублей и уже приблизился к 101 рублю. За месяц американская валюта по отношению к рублю выросла в цене почти на 12 процентов — 14 июля доллар торговался в диапазоне 89 рублей. При этом с начала года рубль ослаб на 40 процентов, резко оттолкнувшись от отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные площадки.

Евро перешагнул отметку 110 рублей, достигнув на максимуме 110,5 рубля (плюс более чем 9 процентов с начала августа). Юань подскочил до 13,88 рубля, прибавив 7,8 процента с начала месяца. Из-за непрекращающегося падения рубль вошел в тройку слабейших валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Аналитики также обращают внимание, что вместе с ослаблением рубля падают котировки облигаций федерального займа. Кроме того, продолжает рекордно снижаться ценовой индекс гособлигаций RGBI, который уже достиг минимума с сентября 2022 года.

Центробанк назвал причину роста курса валют

На прошлой неделе зампредседателя Банка России Алексей Заботкин выступил с заявлением относительно ослабления рубля. Главной причиной падения курса Центробанк по-прежнему называет динамику импорта и экспорта. Второй непосредственно зависит от ситуации в мире и роста глобальной экономики. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в текущих условиях российский экспорт становится менее востребованным и дешевеет, при этом импорт растет.

В Freedom Finance Global отмечали, что девальвация происходит на фоне увеличения государственных расходов, оттока капитала из России и резкого падения нефтегазовых доходов. В январе-июле 2023 года нефтегазовые доходы России сократились на 41,4 процента, до 4,19 триллиона рублей, однако власти рассчитывают на скорейшее возвращение поступлений к росту. При этом дефицит российского бюджета предварительно достиг 2,81 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП, при плановом уровне в 2,9 триллиона рублей на весь год.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов до конца года составит около 800 миллиардов рублей, что позволит существенно снизить использование средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета Максим Орешкин помощник президента

Другой причиной роста валют, по мнению помощника президента Максима Орешкина, является мягкая денежно-кредитная политика. Он считает, что у Центробанка есть все возможности, чтобы нормализовать ситуацию. В то же время для государства слабый рубль является проблемой, поскольку осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения, подчеркнул он.

Также поддерживать курс перестали цены на нефть. Повышение стоимости российского сорта Urals больше не оказывает влияния на рубль, потому что теперь финансовые спекулянты больше не скупают российскую валюту при росте нефтяных котировок, ожидая увеличения экспорта и притока валюты в страну, объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Иностранные игроки ушли с рынка, а крупные российские банки находятся под санкциями США и Европы.

У властей уже есть план действий

Для нормализации ситуации Центробанк, скорее всего повысит ключевую ставку на следующем заседании, допускают эксперты. К концу года показатель может достичь двухзначного уровня, 10-12 процентов, с текущих 8,5 процента. С другой стороны, высокая ставка — это всегда нагрузка на бизнес и снижение спроса, подчеркивает профессор ВШЭ Евгений Коган.

На фоне резкого ослабления рубля с 10 августа Банк России срочно прекратил скупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Такое действие должно было поддержать рубль, однако существенного влияния на курс нацвалюты это не оказало, отмечал руководитель отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Прогнозы

Некоторые эксперты все еще надеются на укрепление российской валюты. Например, главный аналитик финансовой платформы Банки.ру рассказал «Ленте.ру», что часть потенциала восстановления рубля может быть реализована в ближайшие недели. Способствовать этому будет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ближе к концу этой недели начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 августа.

Фаза девальвации рубля не прекращается Василий Карпунин эксперт «БКС Экспресс»

В «БКС Экспресс» же уверены, что после превышения отметки 100 рублей за доллар объем предложения валюты может увеличиться. На психологическом уровне продажи валюты могут возрасти, но слома негативной тенденции на фоне критического дисбаланса предложения и спроса валюты на рынке пока не просматривается, говорит эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

Аналогично настроены и эксперты УК «Первая». Они считают, что значительных перемен в динамике рубля пока ожидать не стоит, так как фундаментально ситуация для российской валюты не изменилась.

Как на ситуацию реагирует население

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, россияне не переживают насчет текущего курса рубля, им даже «наплевать» на это соотношение. Чиновник объяснил, что граждане получают зарплату, и на их лицах видны улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к отметке в 100 рублей.