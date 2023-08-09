Вероятность роста курса доллара до 100 рублей оценили

Аналитик Freedom Finance Ващенко предсказал рост доллара до 100 рублей

Доллар может преодолеть психологически важную отметку в 100 рублей в ближайшее время, заявил Bloomberg заместитель руководителя аналитического отдела Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Рубль подешевел к доллару на 23 процента с начала года, в результате чего вошел в тройку слабейших валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. 9 августа доллар превысил 97 рубля, а евро — 107 рублей. «Я бы не ожидал, что тенденция к ослаблению рубля прекратится», — сказал Ващенко.

Российская валюта дешевеет на фоне увеличения государственных расходов, оттока капитала из России и резкого падения нефтегазовых доходов. Последнюю причину не раз называли в качестве основной в Банке России.

По последним данным ЦБ, в июле крупные российские экспортеры продали на российском рынке вдвое меньше валюты, чем в том же месяце прошлого года — 6,9 миллиарда долларов против с 16,8 миллиарда долларов. Показатель не вырос даже после того, как скидки на основной экспортный сорт российской нефти Urals сократились, и он стал торговаться выше ценового потолка в 60 долларов, установленного ЕС и G7.

Благодаря подорожанию российской нефти приток валюты на российский рынок может постепенно увеличиться, однако на рубль продолжат давить другие факторы, такие как отток капитала, в том числе вывод денег уходящими из России иностранными компаниями, считает аналитик ФК «Открытие Банк» Андрей Кочетков.

Специалист по российской экономике Bloomberg Economics Александр Исаков напомнил, что государственные расходы России взлетели на 14 процентов по сравнению с прошлым годом — в числе прочего, эти деньги тратятся на импорт. Рост импорта одновременно с сокращением экспорта приводит к ослаблению рубля. Вместе с тем россияне уже перевели около 40 миллиардов долларов в иностранные банки, поскольку в российских деньги хранить оказывается невыгодно — процентные ставки по вкладам не догоняют темпы инфляции, причем многие из кредитных организаций оказались отрезанными от глобальных платежных систем.

Как напоминает Bloomberg, недавно рубль лишился последнего источника поддержки в виде регулярных продаж валюты Минфином — с августа власти, напротив, стали закупать валюту в рамках бюджетного правила. По словам Исакова, рубль замедлит падение, если ЦБ повысит стоимость ключевую ставку до 9,5 процента, а власти снизят расходы.