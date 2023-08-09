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11:19, 9 августа 2023Экономика

Курс доллара обновил максимум

Курс доллара обновил максимум за полтора года третий день подряд

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс рубля впервые с марта прошлого года поднялся до 97,48 рубля. Американская валюта обновляет максимумы по отношению к российской третий день подряд, свидетельствуют данные площадки.

Евро превысил 107 рублей, также достигнув очередного максимума. Юань поднимался до 13,5 рубля. Таким образом, российская валюта обновила полутора годовые минимумы к основным мировым валютам.

С начала года рубль потерял более 30 процентов стоимости. По сравнению с максимумами, достигнутых в мае и июне прошлого года, он подешевел в два раза. Падение российской валюты ускорилось в конце июня, за это время отдельно рубль потерял более 20 процентов стоимости.

Курс доллара от TradingView

На этом фоне российские производители и ретейлеры начали предупреждать о повышении цен. В частности, с осени стоимость продукции начнут повышать кондитеры, поставщики чай и кофе, производители мясных изделий.

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    Платон Щукин
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