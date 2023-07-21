Набиуллина рассказала о двойном давлении на российскую экономику

Набиуллина: российский экспорт оказался под двойным давлением санкций и конъюнктуры рынка

Рост мировой экономики замедляется, поэтому российский экспорт становится менее востребованным и дешевеет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом, теперь экспорт страны находится под двойным давлением — санкций и конъюнктуры мирового рынка. Она добавила, что в связи с этим возможности для полного восстановления экспортоориентированных отраслей отечественной экономики остаются ограниченными. Особенно это касается нефтегазового сектора, где действуют жесткие внешние санкции, отметила Набиуллина.

Ослабление экспорта совпало с восстановлением импорта, что привело к падению рубля в последние месяцы. «Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло», — сказала председатель Банка России. При этом она подчеркнула, что падение курса рубля до сих пор не полностью перенеслось в цены — в ближайшее время инфляция может ускориться.

Сокращение нефтегазового экспорта напрямую влияет на состояние российской экономики, так как ведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет. По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы казны составили 3,38 триллиона рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. В итоге дефицит бюджета по итогам первых пяти месяцев 2023-го показатель увеличился до 3,41 триллиона, превысив запланированный на весь год показатель в 2,9 триллиона.