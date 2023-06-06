Нефтегазовые доходы России упали в два раза

Минфин сообщил о сокращении нефтегазовых доходов России за пять месяцев на 49,6 процента

По итогам первых пяти месяцев 2023 года объем нефтегазовых доходов федерального бюджета сократился в два раза (минус 49,6 процента), до 2,853 триллиона рублей. Об этом свидетельствует предварительная оценка исполнения бюджета, опубликованная на сайте Минфина России.

На этом фоне общий объем доходов составил 9,818 триллиона рублей, что на 19 процентов ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом расходы выросли более чем на четверть (плюс 27 процентов), до 13,229 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 3,4 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона.

Минфин отмечает увеличение объема ненефтегазовых доходов (включают в себя оборотные налоги и налог на прибыль) на 9 процентов, до 6,965 триллиона рублей.

Причиной падения доходов от продажи нефти и газа ведомство назвало высокую базу прошлого года, низкий уровень цен на базовый российский экспортный сорт Urals, а также сокращение поставок природного газа за рубеж.

В сообщении подчеркивается, что изменение параметров нефтяных налогов и ожидающееся сокращение дисконтов к эталонному сорту Brent поспособствует дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора.

В начале месяца Минфин сообщил, что по итогам мая средняя цена на Urals упала на 5,3 доллара в расчете за баррель, — до 53,34 доллара. В годовом выражении сорт подешевел почти на треть — в мае 2022-го его средняя стоимость составляла 78,81 доллара.

При этом в ведомстве полагают, что в июне ситуация несколько ухудшится. Если в мае отставание нефтегазовых доходов от плана составило 38,7 миллиарда рублей, то в текущем месяце — 44 миллиарда. В связи с этим Минфин вынужден увеличить продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ).