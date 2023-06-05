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12:49, 5 июня 2023Экономика

Россия приготовилась к новому снижению доходов от нефти и газа

Минфин: в июне российский бюджет недополучит нефтегазовых доходов на ₽44 млрд
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В июне прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов России составит минус 44 миллиардов рублей, сообщает Минфин.

Прогноз на прошлый месяц составлял минус 8,1 миллиарда рублей, но итоговый результат оказался на 30,6 миллиарда рублей меньше, то есть совокупный результат достиг 38,7 миллиарда рублей.

Из-за нового снижения доходов от поставок энергоресурсов Минфин увеличит объемы продажи иностранной валюты. С 7 июня правительство в рамках бюджетного правила на биржу будут выводить юани на сумму, эквивалентную 3,6 миллиарда рублей в день. В общей сложности до 6 июля будет продано валюты на 74,6 миллиарда рублей.

Падение нефтегазовых доходов связано с новым снижением цены на российскую нефть. В среднем в мае основной экспортный сорт российской нефти Urals потерял 5,3 доллара в расчете за баррель, его стоимость опустилась до 53,34 доллара. Таким образом, сырье по-прежнему продается по цене ниже потолка в 60 долларов за баррель, установленного западными странами, и заложенной в бюджет стоимости в 70,1 доллара за баррель. В годовом выражении Urals подешевела почти на треть — в мае 2022-го ее средняя стоимость составляла 78,81 доллара.

Brent от TradingView

Глава Минфина Антон Силуанов в середине мая заявил, что в отставании нефтегазовых доходов от плана «имеется некоторая проблема». По его словам, на этот период выполнено около 30 процентов годового объема доходов бюджета и 39 процентов годового объема расходов. Однако министр финансов выразил уверенность, что с учетом хода исполнения бюджета дисбаланс должен нивелироваться.

По итогам первых четырех месяцев года дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей, в правительстве при этом ждали дефицита в 2,9 триллиона рублей. Доходы бюджета с начала 2023-го сократились на 22,4 процента в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей, а расходы — увеличились до 11,206 триллиона рублей, что на 26,3 процента больше показателя 2022 года.

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    Вячеслав Агапов
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