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20:34, 10 мая 2023Экономика

Минфин оценил дефицит бюджета России

Минфин: дефицит российского бюджета по итогам апреля превысил план на год

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам первых четырех месяцев года дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей, превысив план правительства на весь год (2,9 триллиона рублей). По предварительной оценке Министерства финансов страны, в апреле показатель вырос на 1 триллион рублей. Об этом ведомство сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Доходы бюджета за данный период упали на 22,4 процента в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей. Расходы при этом увеличились до 11,206 триллиона рублей, что на 26,3 процента больше показателя прошлого года.

Нефтегазовые доходы за январь-апрель сократились на 52,3 процента, до 2,282 триллиона рублей. Минфин объясняет такую динамику эффектом высокой базы прошлого года, падением цен на нефть марки Urals и сокращением поставок природного газа за рубеж. Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 4,8 процента, до 5,5 триллиона рублей.

В текущей ситуации ведомство оценивает динамику ненефтегазовых доходов как положительную, а в отношении нефтегазовых доходов уверяет, что поступления «постепенно выходят на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню 8 триллионов рублей в год».

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Мария Грушко
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