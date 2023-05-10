Минфин оценил дефицит бюджета России

Минфин: дефицит российского бюджета по итогам апреля превысил план на год

По итогам первых четырех месяцев года дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей, превысив план правительства на весь год (2,9 триллиона рублей). По предварительной оценке Министерства финансов страны, в апреле показатель вырос на 1 триллион рублей. Об этом ведомство сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Доходы бюджета за данный период упали на 22,4 процента в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей. Расходы при этом увеличились до 11,206 триллиона рублей, что на 26,3 процента больше показателя прошлого года.

Нефтегазовые доходы за январь-апрель сократились на 52,3 процента, до 2,282 триллиона рублей. Минфин объясняет такую динамику эффектом высокой базы прошлого года, падением цен на нефть марки Urals и сокращением поставок природного газа за рубеж. Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 4,8 процента, до 5,5 триллиона рублей.

В текущей ситуации ведомство оценивает динамику ненефтегазовых доходов как положительную, а в отношении нефтегазовых доходов уверяет, что поступления «постепенно выходят на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню 8 триллионов рублей в год».