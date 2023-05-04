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12:34, 4 мая 2023Экономика

Минфин приготовился к потерям нефтегазовых доходов

Минфин: в мае российский бюджет недополучит 8,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

В мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит минус 8,1 миллиарда рублей, прогнозирует Министерство финансов России. Об этом сказано на сайте ведомства.

В апреле Минфин готовился недополучить 113,6 миллиарда рублей, однако результат оказался на 32,4 миллиарда меньше, то есть минус 81,2 миллиарда рублей. В марте реальный объем потери поступлений в бюджет составил 93,1 миллиарда рублей.

Так, ведомство направит на продажу иностранной валюты 40,4 миллиарда рублей в период с 10 мая по 6 июня. Сумма эквивалентна 2 миллиардам рублей в пересчете на ежедневные продажи. С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 миллиарда рублей. Ведомство снижает уровень третий месяц подряд.

По итогам первого квартала нефтегазовые доходы бюджета России сократились на 45 процентов, до 1,635 триллиона рублей, а ненефтегазовые — на 4 процента, до 4,042 триллиона. Основной причиной Минфин называет падение цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals.

В январе средняя стоимость топлива упала до 49,48 доллара за баррель, немного выросла в феврале и снова снизилась в марте, до 47,85 доллара. В апреле нефть подорожала до рекордных 58,63 доллара за баррель, однако ее стоимость по-прежнему остается ниже потолка, установленного западными странами на уровне 60 долларов за баррель, и заложенного в бюджете уровня 70 долларов за баррель.

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Мария Грушко
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