Цена на российскую нефть выросла до максимума с начала года

Минфин сообщил о росте цены на нефть Urals в апреле до 58,63 доллара за баррель

Средняя стоимость барреля основного российского экспортного сорта нефти Urals в апреле составила 58,63 доллара, что стало максимумом с начала года. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

В январе средняя цена составляла 49,48 доллара за баррель, в феврале — 49,56 доллара, в марте — 47,85 доллара. При этом, по данным ведомства, в среднем баррель нефти Urals за первые четыре месяца года стоил 51,05 доллара.

Несмотря на резкий рост цены в апреле, она по-прежнему остается ниже потолка, установленного западными странами на уровне 60 долларов за баррель. В российском бюджете цены заложены на уровне 70 долларов.

Повышение средней стоимости Urals происходит на фоне резкого роста цен на эталонные сорта Brent и WTI, что связано с решением ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В том числе Россия обязалась снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки еще с марта.

Тем не менее агентство Bloomberg, оценив объемы экспорта и переработки, усомнилось, что сокращение реально имело место. Проверить его подсчеты не представляется возможным, так как правительство приостановило публикацию официальной статистики по добыче нефти, природного газа и конденсата на год — до 1 апреля 2024 года.