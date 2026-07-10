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23:52, 10 июля 2026Интернет и СМИ

В России покупателей хостинга могут обязать регистрироваться через «Госуслуги»

«Коммерсантъ»: Покупателей хостинга могут обязать регистрироваться через «Госуслуги»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами введение обязательной идентификации физических лиц через портал «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно инициативе, за каждым выделенным IP-адресом может быть закреплен конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью. Сейчас у хостинга есть несколько способов авторизации, уточнило издание.

К примеру, на данный момент провайдеры могут подтверждать личность клиента по электронной почте или, например, через оплату картой российского банка. Источники напомнили, что для администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su похожее требование уже действует.

Ранее сообщалось, что мошенники используют новую схему для получения данных к «Госуслугам».

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