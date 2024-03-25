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08:04, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Раскрыта фишинговая схема для получения данных к «Госуслугам» россиян

«Ъ»: мошенники используют новую схему для получения данных к «Госуслугам»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке для получения логина и пароля к личному кабинету «Госуслуг». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке ведуn на сайт якобы оператора, а затем на портал «Госуслуги». Уточняется, что таким образом аферисты получают данные доступа к сайте, а также подтвержденную информацию о человеке.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Петрозаводска отдала аферистам почти восемь миллионов рублей. На аферистов она вышла сама через лжесайт «Газпром инвеста». Затем пожилая женщина четырежды контактировала с мошенниками, предлагавшими то «выгодную подработку в удаленном формате», то дешевую недвижимость в Карелии.

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      Юлия Мискевич
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