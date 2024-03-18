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10:11, 18 марта 2024Среда обитания

Аферисты лишили пожилую россиянку почти восьми миллионов рублей

В Петрозаводске пенсионерка четырежды поверила аферистам и лишилась ₽7,8 млн

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Пожилая жительница Петрозаводска лишилась почти восьми миллионов рублей, четырежды доверившись мошенникам. О случившемся пишет «Daily Карелия».

На аферистов пенсионерка вышла сама через лжесайт «Газпром инвеста». Мошеннический ресурс предлагал россиянам вложить средства для получения доходов от реализации газа и нефти. В конце 2021 года женщина безвозвратно перевела туда порядка 1,2 миллиона рублей. Отсутствие прибыли впоследствии злоумышленники оправдывали началом специальной военной операции.

В конце 2022 года с петрозаводчанкой вновь связались махинаторы. Тогда ей предложили «выгодную подработку в удаленном формате». Правда, обучение новых сотрудников, по словам мошенников, стоило полмиллиона рублей. Пенсионерка рассталась и с этими деньгами, не получив взамен ничего.

Следующий разговор с преступниками стоил пожилой россиянке куда больше. Спустя год ей сообщили, что деньги, которые она вложила в нефтегазовый проект, «застряли на московской бирже». Для вывода средств понадобилась помощь фальшброкера, чьи услуги оценивались в миллион рублей. Собеседнику удалось втянуть пенсионерку в очередную аферу по покупке дома в Карелии.

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Как утверждал мошенник, недвижимость задешево продавал некий депутат. На покупку требовалось около 13 миллионов рублей. 10 миллионов уже имелись у афериста. Оставшиеся деньги пенсионерке предложили взять в кредит под залог квартиры. Однако не лично, а дистанционно. В процессе россиянке подложили договор о купле-продаже ее собственного жилья. Двухкомнатная квартира в центре города оценивалась как минимум в семь миллионов рублей. Составители договора предлагали цену в два миллиона. Возникшие сомнения рассеялись, как только женщина увидела деньги за квартиру. Их, по инструкции аферистов, нужно было перевести третьему лицу, что она и сделала. Позднее хозяйку квартиры решили оформить в качестве арендатора с правом выкупа. За проживание в своей квартире женщине пришлось платить по 60 тысяч в месяц.

В следующем звонке пенсионерке рассказали, что ее деньги якобы нашли в Африке в цифровой валюте. Вернуть средства злоумышленники предлагали еще за 200 тысяч рублей. Такой суммы у жительницы Петрозаводска не нашлось, и она обратилась к знакомой. Подруга, заподозрив работу мошенников, обратилась к юристу. Общий ущерб оценили в 7,8 миллиона рублей. Незаконный владелец квартиры угрожает женщине выселением. Первое судебное заседание назначено на апрель.

Ранее жительница Амурской области после звонка мошенников потеряла три квартиры. Тогда преступники представились ей сотрудниками портала «Госуслуги» и Центробанка.

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      Виктория Клабукова
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