Россиянка пообщалась с мошенниками и лишилась трех квартир

Жительница Амурской области лишилась трех квартир после разговора с мошенниками

Жительница города Свободного Амурской области лишилась трех квартир и всех сбережений после разговора с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С сентября 2023 года по февраль 2024 года 61-летняя женщина общалась с неизвестными в мессенджере WhatsApp. Собеседники представились ей сотрудниками портала «Госуслуги» и службы безопасности Центробанка. Эти люди рассказали россиянке, что преступники якобы получили доступ к ее персональным данным, из-за чего сбережения оказались под угрозой.

Собеседники убедили женщину следовать их советам, чтобы защитить средства. За время активного взаимодействия с мошенниками россиянка перевела через банкомат на «безопасные» счета все свои сбережения и взятые в кредит деньги. Помимо этого, пострадавшая продала три своих квартиры — вырученные средства она также отправила злоумышленникам. Общая сумма ущерба достигла 13 миллионов рублей.

В МВД напомнили россиянам, что сотрудники портала «Госуслуги» не будут звонить гражданам и сообщать о взломе личного кабинета или попытке взять кредит на их имя. «Кроме того, ни один из представителей госструктур или правоохранительных органов не будет просить граждан переводить денежные средства, брать кредиты или открывать счет», — добавили в ведомстве.

Ранее по похожей схеме жилья и накоплений лишилась жительница Санкт-Петербурга. В общей сложности мошенники обманули женщину на 21 миллион рублей.