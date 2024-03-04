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12:18, 4 марта 2024Силовые структуры

Российскую пенсионерку оставили без жилья и обманули на 21 миллион рублей

В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 21 миллион рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мошенники оставили пенсионерку без жилья и обманули ее более чем на 21 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

70-летняя женщина рассказала, что в период с 24 ноября 2023 года по 3 февраля ей неоднократно звонил неизвестный. В телефонном разговоре злоумышленник запугивал женщину, убеждая в том, что ее недвижимостью пытаются завладеть мошенники, и поэтому она должна продать свою квартиру и перевести вырученные деньги на указанный им якобы «безопасный счет». В итоге потерпевшая продала квартиру, а вырученные деньги перевела на счет преступников. Получив деньги, фигуранты скрылись. Ущерб составил свыше 21 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что другая пенсионерка из Санкт-Петербурга попалась на уловку телефонных мошенников и лишилась 9 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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