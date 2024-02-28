Российскую пенсионерку обманули мошенники на девять миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка попалась на уловку мошенников и отдала им 9 млн руб

Пенсионерка из Санкт-Петербурга попалась на уловку телефонных мошенников и лишилась девяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

70-летняя женщина в прошлом была главным бухгалтером в крупной российской компании, об этом прознали аферисты и с октября 2023 года регулярно звонили ей, убеждая продать квартиры, а вырученные деньги положить на якобы «безопасный» счет. Мошенники представлялись пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов и пугали тем, что на ее имя злоумышленники взяли кредиты. В итоге женщина поддалась на обман и согласилась «помочь» с поимкой преступников.

Ей дали телефон подставного риелтора, который выкупил квартиру пенсионерки за четыре миллиона рублей вместо ее рыночной стоимости в 12 миллионов рублей. Затем потерпевшую убедили под залог передать другую квартиру, после чего заставили купить билет в Новосибирск.

Тут об отъезде узнала дочь пенсионерки и раскрыла мошенничество. Она обратилась в полицию. В настоящее время идет поиск аферистов. Возбуждено уголовное дело.

28 февраля сообщалось, что пожилая жительница Белгорода осталась без жилья, доверившись мошенникам. Двухнедельные звонки аферистов убедили пенсионерку отказаться от двухкомнатной квартиры стоимостью 3,5 миллиона рублей.