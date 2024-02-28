Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 28 февраля 2024Силовые структуры

Российскую пенсионерку обманули мошенники на девять миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка попалась на уловку мошенников и отдала им 9 млн руб

Кадр: Telegram-канал Mash на Мойке

Пенсионерка из Санкт-Петербурга попалась на уловку телефонных мошенников и лишилась девяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

70-летняя женщина в прошлом была главным бухгалтером в крупной российской компании, об этом прознали аферисты и с октября 2023 года регулярно звонили ей, убеждая продать квартиры, а вырученные деньги положить на якобы «безопасный» счет. Мошенники представлялись пенсионерке сотрудниками правоохранительных органов и пугали тем, что на ее имя злоумышленники взяли кредиты. В итоге женщина поддалась на обман и согласилась «помочь» с поимкой преступников.

Ей дали телефон подставного риелтора, который выкупил квартиру пенсионерки за четыре миллиона рублей вместо ее рыночной стоимости в 12 миллионов рублей. Затем потерпевшую убедили под залог передать другую квартиру, после чего заставили купить билет в Новосибирск.

Тут об отъезде узнала дочь пенсионерки и раскрыла мошенничество. Она обратилась в полицию. В настоящее время идет поиск аферистов. Возбуждено уголовное дело.

28 февраля сообщалось, что пожилая жительница Белгорода осталась без жилья, доверившись мошенникам. Двухнедельные звонки аферистов убедили пенсионерку отказаться от двухкомнатной квартиры стоимостью 3,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Они постоянно тут». Военный заявил о давнем присутствии спецназовцев НАТО на Украине. Что они делают в зоне СВО?

      В зону СВО поставят роботизированную платформу СЭМ-350

      В Европе начали готовиться к отказу от поставок российского газа через Украину

      В России назвали сроки обмена замороженными активами

      Бывшая возлюбленная Тимати показала фото без фильтров и вызвала споры в сети

      Стало известно о риске ВСУ остаться без западных систем ПВО

      Отдыхавший на популярном горнолыжном курорте россиянин перевернулся на снегоходе

      В России заявили об отдалении демилитаризованной зоны от Донецка

      Эксперт назвал состояние большинства федеральных трасс в России ужасным

      Россиянка метнула палку в соседский кондиционер из-за мешавшего шума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше