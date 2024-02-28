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11:30, 28 февраля 2024Среда обитания

В российском городе пенсионерка лишилась жилья из-за мошенников

В Белгороде пенсионерка поверила аферистам и осталась без квартиры

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пожилая жительница Белгорода осталась без жилья, доверившись мошенникам. Двухнедельные звонки аферистов убедили пенсионерку отказаться от двухкомнатной квартиры стоимостью 3,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба местного управления МВД.

В первом же звонке аферисты сообщили женщине, что ее жилплощадь якобы пытаются продать. Чтобы спасти квартиру, злоумышленники рекомендовали заключить фиктивную сделку — перепродать и выкупить обратно. Риелтора мошенники предоставили сами. Деньги, вырученные за продажу, пенсионерка, по указанию преступников, должна была передать через курьера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Аналогичную схему ранее провернули с кировчанином. Мужчине посоветовали фиктивно перепродать квартиру, чтобы спасти жилье от чужих посягательств. Имущество россиянина оценили в 1,8 миллиона рублей. Правда, деньги, полученные от продажи, он не передавал лично, а перевел на банковский счет.

Перепродажу предлагают и ведомые мошенниками продавцы, предупреждают эксперты. Фиктивную сделку в таком случае обставляют как наживку для ловли преступников. Продав жилье, ведомые продавцы перечисляют деньги мошенникам, а проданную квартиру, несмотря на договоренность, прежним владельцам не возвращают.

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      Виктория Клабукова
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