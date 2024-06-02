В США раскритиковали решение Байдена по Украине

Экс-аналитик Пентагона: решение Байдена по Украине ведет к эскалации конфликта

Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски раскритиковала решение американского лидера Джо Байдена, касающееся нанесения ударов поставляемым Украине оружием по России. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это приведет к эскалации конфликта. По ее словам, такое решение Белого дома говорит о политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО. Квятковски считает, что это повлечет за собой серьезные последствия не только для Украины, на и для всей Западной Европы.

По мнению экс-аналитика Пентагона, Байден хочет, чтобы Украина прекратила свое существование,« как совершенно абстрактная проблема».

Ранее газета The New York Times сообщала, что Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. Американские чиновники уточнили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.