В Нижний Новгород доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном

МЧС России доставил в Нижний Новгород пятерых пострадавших при взрыве в Грозном

Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород пятерых человек, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

30 мая пострадавшие получили ожоги из-за хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В результате инцидента пострадали один взрослый и четверо несовершеннолетних. Уточняется, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа из резинового шланга.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

Ранее в городе Боровичи Новгородской области в жилом доме произошел взрыв газа. Из-за взрыва в строении частично обрушилась кровля, пострадали два человека.