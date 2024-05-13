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14:01, 13 мая 2024Россия

Полностью разрушенный взрывом жилой дом в российском регионе сняли на видео

Don Mash опубликовал видео с разрушенным взрывом домом в Ростовской области

В сети появились кадры с разрушенным взрывом жилым домом в микрорайоне Лиховском города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Видео опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На записи, снятой местным жителем видно, что дом полностью разрушен. Вместо здания в радиусе нескольких метров разбросаны его обломки. Оператор также показал поврежденную газовую трубу.

О взрыве, разрушившем частный дом, утром 13 мая сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в результате случившегося пострадали два человека. Их доставили в больницу с ожогами.

Предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси. Вывод сделан на основе осмотра места происшествия кинологами, которые не обнаружили признаков взрывчатых веществ.

Ранее в городе Нурлат республики Татарстан в результате взрыва газа начался пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь охватил четыре квартиры. В ходе ликвидации последствий, спасатели извлекли из-под завала человека.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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