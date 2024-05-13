В России частный дом оказался разрушен в результате взрыва

Губернатор Голубев: в Ростовской области прогремел взрыв, разрушен частный дом

В Ростовской области частный дом разрушен в результате взрыва. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram.

Взрыв прогремел около 10:00 мск в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского. На опубликованном губернатором снимке видно полностью разрушенный дом, от которого не осталось ни одной стены. Среди обломков бетонных конструкций видно диван со сползшим с него пледом.

По предварительным данным, пострадали два человека — их доставили в больницу с ожогами. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Информации о возможных причинах взрыва Голубев не привел.

В апреле в Морозовском районе Ростовской области произошел еще один взрыв. Этому предшествовало падение беспилотника на аэродром в Морозовском районе. Тогда сообщалось о восьми пострадавших.