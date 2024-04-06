В российском городе взрыв газа и пожар разрушили два подъезда жилого дома

В Татарстане сотрудники МЧС спасли человека из-под завала после взрыва газа

Видео: МЧС России

В городе Нурлат республики Татарстан произошли взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар в двухэтажном доме, об этом сообщили в МЧС России.

Огонь охватил четыре квартиры, разрушены наружные стены в двух подъездах. Площадь возгорания в доме на три подъезда по улице Заводская составила 80 квадратных метров.

Сотрудники МЧС спасли человека из-под завала, еще троих они эвакуировали из подъезда. В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте работают 32 специалиста и десять единиц техники.

Ранее жители подмосковного Подольска сообщили о хлопке и пожаре на электроподстанции. Администрация городского округа сообщила, что авария произошла из-за вышедшего из строя масляного выключателя.