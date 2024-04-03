Очевидцы сообщили о хлопке и пожаре на подмосковной электроподстанции

В Подольске на электроподстанции произошел хлопок и началось возгорание

Жители подмосковного Подольска сообщили о хлопке и пожаре на электроподстанции. Очевидцы сняли последствия инцидента на видео, кадры публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На ролике видно, что над зданием подстанции поднимается столб черного дыма.

Администрация городского округа сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что авария произошла из-за вышедшего из строя масляного выключателя. «По всем адресам электроэнергия уже поступила по резервной схеме. В течение часа специалисты переключат подачу на постоянный носитель», — сообщили чиновники.

Ранее, 1 апреля, в Хотьково в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья произошел крупный пожар на заводе «Электроизолит» и также попал на видео.