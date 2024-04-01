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16:20, 1 апреля 2024Россия

Крупный пожар на подмосковном заводе «Электроизолит» попал на видео

В подмосковном Хотьково произошел крупный пожар на заводе «Электроизолит»
СюжетПожар в Подмосковье

В Хотьково в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья произошел крупный пожар на заводе «Электроизолит». Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видны густые клубы дыма. Огонь распространяется на крыше одного из корпусов.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь возгорания еще уточняется, выяснил Mash. Власти Московской области пока ситуацию не комментировали.

«Электроизолит» — крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производятся изоляционные материалы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» вспыхнул пожар площадью 800 квадратных метров. К ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники в 52 сотрудника.

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      Анна Щербакова
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