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12:53, 1 апреля 2024Россия

Стало известно о пожаре на территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге

«112»: на территории «Уралмашзавода» вспыхнул пожар площадью 800 квадратов

В Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» вспыхнул пожар площадью 800 квадратных метров. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «112».

Как сообщило издание, пожар вспыхнул на складе лакокрасочных материалов. Имеет ли это помещение непосредственное отношение к заводу, не уточняется.

О пострадавших не сообщается.

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара составляет уже 4 тысячи квадратных метров, на место пожара выехали 17 машин спецтехники.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на турбазе «Водолей» в Краснодарском крае. По предварительной версии, пожар произошел из-за взрыва газового баллона.

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      Марк Леонов
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