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15:03, 31 марта 2024Россия

Пожар случился на турбазе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошел пожар на турбазе «Водолей», есть пострадавшие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Краснодарском крае произошел пожар на турбазе «Водолей». Один человек пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

Турбаза расположена в Апшеронском районе на Кубани, вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. О случившемся стало известно 31 марта в 13:05. Предварительной причиной возгорания называют вспышку газовоздушной смеси из газового баллона.

Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, в 13:20 возгорание удалось локализовать. В краевом ГУ МЧС уточнили, что в 13:57 спасатели ликвидировали открытое горение. В результате есть один пострадавший — мужчину с переломом доставили в центральную районную больницу.

Ранее 31 марта в подмосковной деревне Брехово загорелся рыбный цех. Площадь пожара достигала 900 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались три человека.

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      Нина Ташевская
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