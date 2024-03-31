Пожар случился на турбазе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошел пожар на турбазе «Водолей», есть пострадавшие

В Краснодарском крае произошел пожар на турбазе «Водолей». Один человек пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

Турбаза расположена в Апшеронском районе на Кубани, вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. О случившемся стало известно 31 марта в 13:05. Предварительной причиной возгорания называют вспышку газовоздушной смеси из газового баллона.

Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, в 13:20 возгорание удалось локализовать. В краевом ГУ МЧС уточнили, что в 13:57 спасатели ликвидировали открытое горение. В результате есть один пострадавший — мужчину с переломом доставили в центральную районную больницу.

Ранее 31 марта в подмосковной деревне Брехово загорелся рыбный цех. Площадь пожара достигала 900 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались три человека.