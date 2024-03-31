МЧС: в Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м.

В Подмосковной деревне Брехово загорелся рыбный цех. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее в Волгограде загорелся цех, в котором производят лакокрасочное покрытие.

2 февраля в Мурманске загорелось двухэтажное здание цеха по производству консервов. Возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия в российском городе работали 32 специалиста и 9 единиц техники.