В Мурманске загорелся цех по производству консервов

МЧС: пожарные в Мурманске локализовали пожар в здании цеха площадью 800 кв. м

В Мурманске загорелось двухэтажное здание цеха по производству консервов. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия работают 32 специалиста и 9 единиц техники.

31 января во Владимирской области загорелся склад обуви. Огнем было охвачено 2500 квадратных метров. В тушении были задействованы 55 человек и 27 единиц техники.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.