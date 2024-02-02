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00:54, 2 февраля 2024Россия

В Мурманске загорелся цех по производству консервов

МЧС: пожарные в Мурманске локализовали пожар в здании цеха площадью 800 кв. м
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Мурманске загорелось двухэтажное здание цеха по производству консервов. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия работают 32 специалиста и 9 единиц техники.

31 января во Владимирской области загорелся склад обуви. Огнем было охвачено 2500 квадратных метров. В тушении были задействованы 55 человек и 27 единиц техники.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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      Марина Совина
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