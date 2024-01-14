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00:14, 14 января 2024Россия

В Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Что известно о случившемся?

МЧС: пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на площади 70 квадратов
СюжетПожары в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга утром 13 января загорелся один из крупнейших складов маркетплейса Wildberries, находящийся по адресу Московское шоссе, 153. В этот момент в здании находилось около тысячи человек.

На ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга. Ведем переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолета

Wildberries

В компании отметили, что все сотрудники были эвакуированы, людей вывезли на автобусах, медицинская помощь никому не потребовалась.

Как позднее рассказало издание 78.ru, при пожаре пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя, состояние пациентки удовлетворительное.

Телеканал РЕН ТВ сообщал о пропаже 20-летнего мужчины. Отмечалось, что мать не может дозвониться до сына, работавшего на загоревшемся складе.

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Во время пожара обрушилась часть здания

Во время пожара обрушилась часть здания склада на площади 40 квадратных метров, заявили в МЧС России.

Площадь возгорания в момент поступления первых сообщений составляла тысячу квадратных метров, позднее она выросла до 50 тысяч квадратов. В 10:55 горение было локализовано на площади 70 тысяч квадратных метров, добавили в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. В тушении принимали участие более ста сотрудников МЧС и 25 единиц техники.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на всю площадь складского комплекса и электроподстанцию, а также снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта

МЧС России

Из-за сильного задымления городское управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга отобрало пробы воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах для проверки, чтобы определить наличие загрязнения в зоне жилой застройки. Образцы были незамедлительно направлены в лабораторию.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов отметил, что тушение таких пожаров является чрезвычайно сложным, поскольку они быстро распространяются из-за большого количество горючих материалов. Обычными средствами потушить его практически невозможно. Вода испаряется, не долетая до очага пожара, из-за высоких температур, пояснил специалист.

Рассматривается несколько версий возникновения пожара

Предварительной причиной пожара на складе Wildberries названа неисправность электропроводки. По словам сотрудников оперативных служб, ситуацию усугубила отключенная пожарная сигнализация, что связано с многократными ложными срабатываниями.

Как сообщила «Фонтанка», возгорание могло начаться в помещении с упаковочной пленкой. По данным издания, сотрудников этого блока эвакуировали первыми. Отмечается, что всего на момент возгорания в помещении находились 350 человек. Когда огонь стал подниматься выше и распространяться, со склада вывели остальных работников, всего около 1600 человек.

РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС, отметил, что рассматриваются три версии возникновения пожара, это поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети. В случае, если версия поджога будет доказана при расследовании, будет возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту происшествия. В ведомстве намерены оценить меры противопожарной безопасности склада.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара в складском комплексе и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего.

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Стало известно, что склад работал без разрешения на эксплуатацию

Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщил, что компания Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе. Там получили разрешение на строительство здания в Шушарах площадью 105,8 тысячи квадратных метров. Потом было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям документации.

Следующим шагом должно было стать разрешение на ввод в эксплуатацию, но компания его не получила. Тем не менее, на склад привозили товары, там работали сотрудники.

Позднее в Wildberries опровергли заявление Госстройнадзора, подчеркнув, что склад имел документ о соответствии всем требованиям.

Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности

Wildberries

В компании уточнили, что комиссия подтвердила в том числе работоспособность систем оповещения и пожаротушения, был подписан акт по итогам проверки, после чего Госстройнадзор на его основе выдал заключение о соответствии градостроительным, санитарным и пожарным нормам.

В Wildberries пообещали компенсировать убытки продавцам и покупателям

Wildberries пообещала компенсировать убытки, понесенные продавцами и покупателями маркетплейса в результате пожара.

Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары

Wildberries

Договоры с исполнителями на складах не будут расторгнуты, они смогут продолжить сотрудничество с компанией. Ущерб в настоящее время подсчитывается. Источник РИА Новости на страховом рынке оценил материальные потери Wildberries в 10-11 миллиардов рублей. Отмечается, что пожар стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

Сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин отметил, что со склада в Шушарах отгружалось почти девять процентов всех заказов ретейлера. По его словам, точка была одной из самых удобных для компании в северо-западном регионе, поэтому ее потеря выглядит довольно существенной для бизнеса.

Опрошенные «Известиями» юристы выразили мнение, что убытки, понесенные Wildberries в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге, скорее всего, придется покрывать из чистой прибыли, на страховку компания рассчитывать не может.

Специалисты указали на возможное отсутствие документов о вводе здания в эксплуатацию, эта ситуация может послужить отказом в выплате компенсации.

При условии, что объект по окончанию постройки не был окончательно введен в эксплуатацию, ни одна страховая компания не возьмет, скорее всего, страховать от таких чрезвычайных ситуаций, как пожары, поскольку окончательного ввода в эксплуатацию не было

Самвел Абрамянюрист

Схожее по масштабам происшествие случилось в августе 2022 года на подмосковном складе Ozon, расположенном в деревне Петровское возле Новорижского шоссе. Возгорание тушили более 17 часов, жертвами стали три человека. В качестве основной версии произошедшего рассматривался поджог.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 10 миллиардов рублей. По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара».

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      Марина Совина
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