В Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Что известно о случившемся?

МЧС: пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на площади 70 квадратов

В Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга утром 13 января загорелся один из крупнейших складов маркетплейса Wildberries, находящийся по адресу Московское шоссе, 153. В этот момент в здании находилось около тысячи человек.

На ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга. Ведем переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолета Wildberries

В компании отметили, что все сотрудники были эвакуированы, людей вывезли на автобусах, медицинская помощь никому не потребовалась.

Как позднее рассказало издание 78.ru, при пожаре пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя, состояние пациентки удовлетворительное.

Телеканал РЕН ТВ сообщал о пропаже 20-летнего мужчины. Отмечалось, что мать не может дозвониться до сына, работавшего на загоревшемся складе.

Во время пожара обрушилась часть здания

Во время пожара обрушилась часть здания склада на площади 40 квадратных метров, заявили в МЧС России.

Площадь возгорания в момент поступления первых сообщений составляла тысячу квадратных метров, позднее она выросла до 50 тысяч квадратов. В 10:55 горение было локализовано на площади 70 тысяч квадратных метров, добавили в ведомстве.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2. В тушении принимали участие более ста сотрудников МЧС и 25 единиц техники.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на всю площадь складского комплекса и электроподстанцию, а также снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта МЧС России

Из-за сильного задымления городское управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга отобрало пробы воздуха в Пушкинском, Колпинском и Фрунзенском районах для проверки, чтобы определить наличие загрязнения в зоне жилой застройки. Образцы были незамедлительно направлены в лабораторию.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов отметил, что тушение таких пожаров является чрезвычайно сложным, поскольку они быстро распространяются из-за большого количество горючих материалов. Обычными средствами потушить его практически невозможно. Вода испаряется, не долетая до очага пожара, из-за высоких температур, пояснил специалист.

Рассматривается несколько версий возникновения пожара

Предварительной причиной пожара на складе Wildberries названа неисправность электропроводки. По словам сотрудников оперативных служб, ситуацию усугубила отключенная пожарная сигнализация, что связано с многократными ложными срабатываниями.

Как сообщила «Фонтанка», возгорание могло начаться в помещении с упаковочной пленкой. По данным издания, сотрудников этого блока эвакуировали первыми. Отмечается, что всего на момент возгорания в помещении находились 350 человек. Когда огонь стал подниматься выше и распространяться, со склада вывели остальных работников, всего около 1600 человек.

РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС, отметил, что рассматриваются три версии возникновения пожара, это поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети. В случае, если версия поджога будет доказана при расследовании, будет возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту происшествия. В ведомстве намерены оценить меры противопожарной безопасности склада.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара в складском комплексе и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего.

Стало известно, что склад работал без разрешения на эксплуатацию

Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщил, что компания Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе. Там получили разрешение на строительство здания в Шушарах площадью 105,8 тысячи квадратных метров. Потом было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям документации.

Следующим шагом должно было стать разрешение на ввод в эксплуатацию, но компания его не получила. Тем не менее, на склад привозили товары, там работали сотрудники.

Позднее в Wildberries опровергли заявление Госстройнадзора, подчеркнув, что склад имел документ о соответствии всем требованиям.

Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности Wildberries

В компании уточнили, что комиссия подтвердила в том числе работоспособность систем оповещения и пожаротушения, был подписан акт по итогам проверки, после чего Госстройнадзор на его основе выдал заключение о соответствии градостроительным, санитарным и пожарным нормам.

В Wildberries пообещали компенсировать убытки продавцам и покупателям

Wildberries пообещала компенсировать убытки, понесенные продавцами и покупателями маркетплейса в результате пожара.

Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары Wildberries

Договоры с исполнителями на складах не будут расторгнуты, они смогут продолжить сотрудничество с компанией. Ущерб в настоящее время подсчитывается. Источник РИА Новости на страховом рынке оценил материальные потери Wildberries в 10-11 миллиардов рублей. Отмечается, что пожар стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл.

Сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин отметил, что со склада в Шушарах отгружалось почти девять процентов всех заказов ретейлера. По его словам, точка была одной из самых удобных для компании в северо-западном регионе, поэтому ее потеря выглядит довольно существенной для бизнеса.

Опрошенные «Известиями» юристы выразили мнение, что убытки, понесенные Wildberries в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге, скорее всего, придется покрывать из чистой прибыли, на страховку компания рассчитывать не может.

Специалисты указали на возможное отсутствие документов о вводе здания в эксплуатацию, эта ситуация может послужить отказом в выплате компенсации.

При условии, что объект по окончанию постройки не был окончательно введен в эксплуатацию, ни одна страховая компания не возьмет, скорее всего, страховать от таких чрезвычайных ситуаций, как пожары, поскольку окончательного ввода в эксплуатацию не было Самвел Абрамян юрист

Схожее по масштабам происшествие случилось в августе 2022 года на подмосковном складе Ozon, расположенном в деревне Петровское возле Новорижского шоссе. Возгорание тушили более 17 часов, жертвами стали три человека. В качестве основной версии произошедшего рассматривался поджог.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 10 миллиардов рублей. По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара».

