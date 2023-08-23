Лесные пожары в России начались раньше обычного. Как с ними стали бороться?

Каждый год природные пожары наносят огромный ущерб природе, животным и людям, однако 2023-й выдался особенно тревожным. Из-за ранней и сухой весны, палов сухой травы на сельхозполях, в степях уже в начале апреля сложились все предпосылки для возникновения масштабных пожаров, а наступившая в мае жара еще больше усугубила ситуацию в отдельных регионах. Благодаря национальному проекту «Экология» лесные пожарные были готовы к такой ситуации. Как в России борются с огнем — в материале «Ленты.ру».

За один только июль 2023 года силы Авиалесоохраны совместно с наземными региональными лесными службами, лесными пожарными ликвидировали в России 2 192 лесных пожара. Более половины из них — 1 480 возгораний — произошли в труднодоступных и удаленных местах, поэтому для тушения потребовалась помощь авиации.

«Этот год отличается от предыдущего тем, что пожароопасный сезон наступил на 20 дней раньше. Регионы Урала, которые не были затронуты огнем в прошлые годы, этот весенний период прошли намного хуже из-за раннего схода снежного покрова. Например, в Свердловской области к 10 апреля снег полностью растаял, природные пожары можно было наблюдать уже с начала месяца. Аномально жаркие погоды и отсутствие осадков в мае способствовали возникновению на территории Уральского региона и на юге Дальнего Востока ландшафтных пожаров, которые в последствии зачастую становились причинами лесных», — рассказал «Ленте.ру» начальник Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства Кирилл Провин.

Фото: Авиалесоохрана РФ / ТАСС

Все это говорит о том, что климат меняется, а вот люди — нет. Ведь по статистике, девять из десяти пожаров происходят из-за действий человека. «Весной пожары возникают, как правило, по вине населения. Люди сжигают прошлогоднюю траву, как это принято делать еще с давних времен. Разводят открытый огонь, когда на это уже объявлен запрет. Даже если костры жгут внутри населенных пунктов, огонь может перекинуться на территорию лесного фонда и распространиться дальше», — рассказал «Ленте.ру» парашютист-пожарный, инструктор парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана». Эрик Лисов.

Климат меняется, а люди — нет. Девять из 10 лесных пожаров возникают по вине человека

По его словам, в летний период к человеческому фактору добавляются сухие грозы: «чем суше в лесу, тем больше вероятность таких возгораний». Огонь может возникнуть также от искры на железной дороге, обрывов проводов и других факторов, связанных с деятельностью человека.

«В летний период 2023 года основная часть пожаров происходит на Дальнем Востоке в треугольнике Магаданская область — Хабаровский край — Республика Саха (Якутия), а также на севере Амурской области», – рассказал Кирилл Провин. Причем, если весной пожары главным образом случаются вблизи населенных пунктов, то летом они разгораются на удаленных и труднодоступных территориях.

Найти и уничтожить

Российская система борьбы с лесными пожарами строится вокруг простой идеи: обнаружить огонь на малой площади и потушить его как можно быстрее. «От того, насколько оперативно будет найдено возгорание, зависит скорость его ликвидации. Если мы выявляем пожар на малых площадях, то, как правило, его удается потушить в первые сутки», — отмечает Кирилл Провин. По его словам, очаг площадью до пяти гектаров считается своевременно обнаруженным пожаром.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Если говорить о пожарах на удаленных и труднодоступных территориях, где требуются большие ресурсы и помощь авиации — а таких сейчас большинство, — то здесь в первые сутки удается потушить до 80 процентов возгораний. Для европейской части страны показатель тушения в первые сутки составляет 90-100 процентов», — говорит начальник Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства.

За высокими результатами стоит постоянный мониторинг лесных территорий и своевременное прогнозирование рисков. В России выстроена четырехуровневая система мониторинга, которая включает в себя наблюдение из космоса, авиационное и наземное патрулирование, а также сеть видеокамер, которые установлены на господствующих высотах и вышках сотовой связи

Сверху видно все

«Система космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз способна фиксировать термические аномалии площадью от двух гектаров. Как только система обнаруживает такую точку, региональные власти проводят проверку территории, подтверждают факт возгорания и начинают оперативно его тушить», — поясняет Кирилл Провин. Что касается наземных камер, то радиус обзора каждой из них составляет 30 километров. Аппараты установлены так, чтобы они не пересекались и охватывали как можно большую территорию. По словам начальника службы, сейчас на вооружении субъектов РФ находится порядка 1800 комплексов видеокамер, ежегодно их количество растет.

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства создана на базе ФБУ «Авиалесоохрана». «Мы круглосуточно в режиме 24/7 мониторим лесопожарную обстановку в стране, анализируем ситуацию и координируем работу по тушению пожаров. С помощью космического мониторинга отслеживаем, как распространяется тот или иной очаг возгорания, уточняем, какие меры предпринимают регионы, даем свои рекомендации», — рассказал начальник службы.

Помимо этого, ежегодно до начала пожароопасного сезона Федеральная диспетчерская служба разрабатывает вероятностный прогноз рисков возникновения лесных пожаров с марта по ноябрь, а потом ежемесячно уточняет свои выводы. Помогает в этом автоматизированная система дистанционного мониторинга. «Мы смотрим, как соотносятся многолетние данные по осадкам, температуре с возникновением лесных пожаров. Наши прогнозы в 80 процентах случаев оправдываются», — говорит Кирилл Провин.

Система умеет работать и с оперативными данными, давая прогноз на ближайшие пять дней. «Она выдает аналитику по осадкам и помогает прогнозировать развитие пожара в той или иной местности. Когда мы вводим климатические данные, информацию о рельефе, растительности и других факторах, система может смоделировать распространение огня и помочь нам при выборе тактики тушения. Ведь не бывает похожих друг на друга пожаров, к каждому приходится искать свой подход», — говорит начальник службы.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / РИА Новости

Небесный патруль

Ключевая роль в тушении пожаров отводится летчикам-наблюдателям. Именно они должны обнаружить возгорание с воздуха, быстро оценить обстановку и решить, что нужно делать. «Маршрут патрулирования строится так, чтобы можно было обеспечить максимальный охват территории. При обнаружении огня, я должен определить его координаты, площадь возгорания, угрожает ли он населенным пунктам или объектам экономики. Также я выясняю направление, куда пожар распространяется, и наличие естественных рубежей», — рассказал «Ленте.ру» старший летчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана» Роман Янковский.

Летчик-наблюдатель должен определить, сколько людей и оборудования потребуется для тушения, есть ли подъездные пути, чтобы можно было доставить технику, и подобрать площадку для высадки парашютистов- или десантников-пожарных Авиалесоохраны.

Задача лесопожарных служб — обнаружить небольшие участки возгорания и потушить их в самом начале, пока пожар еще не набрал силу

«Если патрулирование происходит на самолете АН-2, то группа парашютистов-пожарных уже находится на борту. При наличии подходящей площадки высадка пожарных происходит сразу. Если используется небольшой самолет, например, «Цессна», я сообщаю диспетчеру всю информацию о возгорании, и людей доставляют вертолетом со спусковыми устройствами или по земле, если есть возможность», — рассказал Роман Яновский.

Роман работает в Красноярском авиаотделении ФБУ «Авиалесоохрана». «Если есть необходимость, нас отравляют на тушение пожаров по всей России. В этом году успел побывать в Курганской, Свердловской и Тверской областях. Самый сложный пожар, с которым мне пришлось столкнуться в этом сезоне, был в Свердловской области, в районе села Сосьва. Туда не было возможности пригнать технику, и всю работу нужно было успевать делать лопатами в условиях стремительного распространения огня. В настоящий момент работаю на территории Якутии в Олекминске», — рассказал летчик-наблюдатель.

В огонь с парашютом

Парашютисты-пожарные ФБУ «Авиалесоохрана» также могут быть переброшены на место больших пожаров из других регионов. «Я и мои коллеги из Приволжского авиаотделения, город базирования — Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. Для меня это уже вторая за этот год командировка в Свердловскую область. Первая состоялась еще весной, когда пожары были гораздо масштабнее, чем сейчас. Было очень жалко птиц: многие из них делают гнезда и выводят птенцов в густой траве на болотах, в лесах, на полянах. И если животные или взрослые птицы могут спастись от огня, то маленькие птенцы гибнут во время весенних пожаров. В первый раз мы проработали здесь полтора месяца, а сейчас прилетели повторно: 18 парашютистов на 18 дней, пока, а дальше будет видно», — рассказал «Ленте.ру» Эрик Лисов, парашютист-пожарный, инструктор Приволжского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

Во время весенних пожаров на высохших болотах и полянах гибнут только что вылупившиеся птенцы

Эрик Лисов парашютист-пожарный, инструктор Приволжского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана»

У парашютистов-пожарных свое представление об «удаленке». Обычно они работают в пределах 100 километров от места текущей дислокации, это 30-40 минут на вертолете. «Наша главная задача — обнаружить небольшие участки возгорания и потушить их в самом начале, пока пожар еще не набрал силу. Если горит далеко от населенных пунктов, нас доставляют на место пожара вертолетом Ми-8 МТВ или самолетом АН-2, и мы совершаем прыжки с парашютом», — пояснил Эрик Лисов.

Оказавшись на месте, парашютисты-пожарные начинают прокладывать минерализованную полосу, удаляя весь горючий слой до самого грунта». Если есть возможность доставить технику, это делает трактор, а если нет, всю работу приходится совершать вручную.

«От минерализованной полосы мы делаем встречный отжиг в сторону источника огня, чтобы наверняка остановить распространение пожара. Если поблизости есть водоем, набираем воду в ранцы и тушим кромку пожара», — говорит парашютист-пожарный.

По его словам, на этот раз верховые пожары, которые охватывают верхние части деревьев и стремительно распространяются по большой территории, удалось потушить быстро. Но там, где кромка огня подходила вплотную к высохшим болотам, горение ушло под землю, и сейчас в Свердловской области остались в основном торфяные пожары.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Десант спускается с неба

Десантники-пожарные тоже занимаются тушением огня. Но в отличии от парашютистов, на место пожара их привозит вертолет, а спускаться вниз часто приходится при помощи специального шнура.

«Сейчас мы находимся в Якутии — поселок Зырянка Верхнеколымского района. Две десантно-пожарные команды, в составе 49 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и одного инженера, все из Абаканского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана», рассказал «Ленте.ру» инструктор десантно-пожарной группы Степан Барановский.

Из-за распространения лесных пожаров в Якутии в этом году объявлен режим чрезвычайной ситуации. За период с 3 июля по 1 августа там было ликвидировано 204 лесных пожара, в том числе 188 на труднодоступных и удаленных территориях.

«Когда мы прибыли на место, пожароопасная обстановка была напряженной. Сложный рельеф, многочисленные мари — сухие болота, очень густая растительность, в основном карликовые березы, молодая хвойная поросль и кустарники. Вдобавок постоянные ветра, резко меняющие свое направление. Все это только способствовало распространению огня. Силами наших команд был остановлен лесной пожар общей площадью 8760 гектаров на территории Колымского лесничества, устранена угроза населенному пункту Усун-Кюель Верхнеколымского района. На это понадобилось семь дней тушения. Сейчас обстановка стабильная, пожары взяты под контроль. В этом сезоне это уже пятый регион, где мы благополучно справляемся с поставленными задачами», — рассказал Степан Барановский.

Как вызвать дождь

ФБУ «Авиалесоохрана», подведомственное учреждение Рослесхоза, возобновило еще советскую практику искусственного вызывания осадков. В среднем за год таким образом удается потушить около 120 пожаров, технология уже опробована в Иркутской и Амурской областях, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Бурятии, Забайкальском и Хабаровском крае. В 2023 году к ним добавились Томская область, Республика Тыва, Магаданская область.

«Чтобы вызвать дождь наши летчики-наблюдатели стреляют в облака пиропатронами со специальным йодистым веществом. Для этого используется самолет АН-26 «Циклон», оснащенный веерной установкой для стрельбы. Так мы провоцируем выпадение осадков в районе пожара и помогаем наземным формированиям снизить интенсивность горения и ускорить тушение огня», — рассказал Кирилл Провин.

Авиалесоохране подходят далеко не все облака. «Нам нужны кучевые, кучево-дождевые и слоисто-кучевые облака с определенными характеристиками. Минимально подходящее кучевое облако должно иметь вертикальную мощность не ниже трех километров, оно может нести в себе десятки тысяч тонн воды», — пояснил «Ленте.ру» главный специалист летно-производственного отдела ФБУ «Авиалесоохрана» Иван Сажин. В его задачи входит анализ метеорологической информации, подготовка долгосрочных и краткосрочных прогнозов о возможности искусственного увеличения осадков на территориях, где происходят лесные пожары.

«Приходится учитывать, что между временем воздействия и временем выпадения осадков проходит обычно от 30 минут до полутора часов. Облако должно успеть дойти до пожара. Поэтому оценивается скорость перемещения воздушных масс на определенных высотах и определяется так называемый «рубеж воздействия» — где и когда нужно выпустить пиропатроны. Это решение летчики-наблюдатели принимают на месте», — пояснил Иван Сажин.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Государственный приоритет

По всей стране общая численность лесопожарных формирований — более 27 тысяч человек, это парашютисты-пожарные, десантники-пожарные, летчики-наблюдатели Авиалесоохраны, работники наземных лесных служб.

Основные полномочия по борьбе с огнем переданы субъектам РФ, однако если складывается сложная обстановка, по решению Рослесхоза к делу подключается ФБУ «Авиалесоохрана»

Федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» направлен на высадку новых деревьев и оснащение регионов лесопожарной техникой. Это специальные бульдозеры, тракторы, автоцистерны, малые лесопатрульные комплексы и многое другое. Сейчас на вооружении регионов находится 6,3 тысячи единиц спецтехники и 40 тысяч единиц оборудования, что составляет 93,4 процента от необходимого объема. К концу 2024 года все регионы планируется оснастить на сто процентов.

По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» уже продлен до 2030 года, сейчас Рослесхоз готовит предложения о том, что еще государство может сделать для сохранения своих лесных богатств. Можно не сомневаться, что при этом будет учтен опыт межрегионального центра «Север».

Как защитить заповедники

Межрегиональный лесопожарный центр «Север» был организован по поручению президента и правительства России на базе ФБУ «Авиалесоохрана». Центр выполняет задачи по обнаружению и тушению труднодоступных лесных пожаров на Байкальской природной территории, а также оказывает помощь регионам в тушении пожаров на землях лесного фонда.

«Для охраны заповедников и национальных парков вокруг озера Байкал в структуре нашего учреждения созданы пять авиационных отделений, в штат которых входит порядка 150 десантников-пожарных. Мы патрулируем эту территорию с помощью самолетов АН-2 и вертолетов. В этом году все пожары, которые возникали на Байкальской природной территории, наши специалисты ликвидировали в течение первых двух суток», — отмечает Кирилл Провин.

Что касается остальных заповедников, то, по его словам, начиная с этого года Авиалесоохрана ввела систему мониторинга особо охраняемых природных территорий федерального значения. Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства отслеживает термические аномалии, которые возникают в буферной 10-километровой зоне. Информация обо всех термических точках передается на места, после этого пожарные формирования региона и самого ООПТ выезжают на проверку и при необходимости сразу же приступают к тушению, чтобы огонь не перешел на территорию заповедника.

Касается каждого

С каждым годом все большую роль в защите лесов играют волонтеры. Сейчас в России более 20 организаций, которые занимаются формированием добровольных пожарных отрядов, — найти свою группу можно практически в любом регионе.

Специфика лесных пожаров заключается в том, что виновником возгорания может стать каждый: достаточно плохо потушенного костра или осколка стекла, искры от неисправного транспортного средства или мангала, фейерверка или легкомысленно запущенного китайского фонарика.

Поэтому каждый должен как минимум знать правила посещения лесов и не выезжать на природу в периоды высокой пожарной опасности.

Кроме того, каждый россиянин может поучаствовать в озеленении своей малой, а значит, и большой Родины — посадить дерево в лесу или в городском парке. Для этого нужно принять участие в ежегодной всероссийской акции «Сохраним лес». Она проводится в поддержку национального проекта «Экология». Точки с местами высадки и подробности акции в каждом регионе можно найти на сайте сохранимлес.рф.