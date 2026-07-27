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12:47, 27 июля 2026Спорт

Киевское «Динамо» пожаловалось в УЕФА из-за российского флага на матче Лиги Европы

Киевское «Динамо» пожаловалось в УЕФА из-за флага России на матче с ПАОКом в Лиге Европы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Киевское «Динамо» пожаловалось в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что фанаты греческого клуба ПАОК вывесили флаг России в Польше на первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте команды.

В киевском «Динамо» назвали инцидент сознательной провокацией и призвали УЕФА дать ему оценку. В клубе подчеркнули, что футбол должен объединять страны и народы, а также напомнили о позиции УЕФА, отстранившего российские команды от участия в еврокубках.

В заявлении «Динамо» также отмечается, что даже игроки ПАОКа попытались остановить болельщиков и призвали их убрать российскую символику. Киевский клуб выразил надежду, что европейские футбольные власти проявят такую же принципиальность

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на появление российского флага на матче против клуба ПАОК. Специалист назвал случившееся провокацией со стороны греческих болельщиков.

Матч между киевским «Динамо» и ПАОКом состоялся 23 июля в польском городе Люблин. Он завершился победой греческой команды со счетом 3:2. Ответный матч пройдет в Греции 30 июля.

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