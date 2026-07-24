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11:46, 24 июля 2026Спорт

Тренер киевского «Динамо» отреагировал на российский флаг на матче команды в Лиге Европы

Тренер киевского «Динамо» Костюк назвал провокацией российский флаг на матче в Лиге Европы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк отреагировал на появление российского флага на матче против греческого клуба ПАОК во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Его слова приводит Sport.ua.

Специалист назвал случившееся провокацией со стороны греческих болельщиков. «Наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили свое возмущение», — рассказал он.

Матч между киевским «Динамо» и ПАОКом состоялся 23 июля в польском городе Люблин. Он завершился победой греческой команды со счетом 3:2.Ответный матч пройдет в Греции 30 июля.

Ранее российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал об отношении к российскому флагу на стадионах чемпионата мира 2026 года. Он заявил, что никаких вопросов к триколору не было — он ходил с ним постоянно без проблем.

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