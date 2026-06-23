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08:18, 23 июня 2026Спорт

Стало известно об отношении к россиянам на чемпионате мира по футболу

Болельщик Прусов рассказал о доброжелательном отношении к россиянам на ЧМ по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал б отношении к россиянам на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Его слова приводит «Чемпионат».

Прусов рассказал о доброжелательном отношении местных жителей и других болельщиков к российским туристам. Часто к ним обращаются с криком «Ruso, Ruso!», приглашая сфотографироваться. В Мехико ощутима сильная футбольная атмосфера: улицы заполнены болельщиками в национальной символике, а общий интерес к турниру очень высокий.

Однако организация турнира, по словам россиянина, уступает ЧМ-2018. В частности, фан-зоны не всегда были готовы к старту матчей вовремя. С другой стороны, цены в Мексике относительно доступные — включая перелеты и питание, что делает поездку комфортной для туристов.

Ранее Прусов рассказал об отношении к российскому флагу на стадионах чемпионата мира 2026 года. Он заявил, что никаких вопросов к триколору не было — он ходил с ним постоянно без проблем.

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