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13:01, 27 июля 2026 (обновлено: 13:12, 27 июля 2026)Россия

Число жертв массированной атаки ВСУ на столицу российского региона возросло

Число жертв массированной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти человек
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock / Fotodom

Число жертв массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону возросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что при разборе завалов многоквартирного дома в столице российского региона были найдены тела двух взрослых и одного ребенка. До этого говорилось об обнаружении трупов мужа и жены при разборе завалов в Пролетарском районе.

Слюсарь выразил соболезнования близким жертв удара украинских беспилотников. Он заверил, что пострадавшим в результате атаки будет оказана вся необходимая помощь.

По последней информации, ранения в Ростове-на-Дону получили восемь человек. В связи с масштабной атакой в городе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

О массированной атаке украинских дронов на Ростовскую область стало известно 27 июля. По сведениям губернатора региона, в Таганроге здание производственного объекта получило частичное повреждение.

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